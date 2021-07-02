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【新股IPO】小鵬汽車9868以165元定價 集資140億

股樓投資 22:56 2021/07/02

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小鵬汽車（新上市編號：09868）將於下星期三（7日）掛牌，公司今日公布最終發售價已確定為每股165元，預計集資總額140.25億元。小鵬汽車是次來港上市計劃發行8,500萬股股，其中5%在港公開發售，95%為國際配售，招股價每股不高於180元，每手100股，入場費為18,181.39元，摩根大通及美銀證券為聯席保薦人。

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是次集資所得，其中約45%用於拓展產品組合及開發更先進的技術；約35%用於通過提升品牌認知度，借助全渠道營銷策略獲取客戶，以及在國內及國際市場增加銷售及服務接觸點，以加速業務擴張；約10%用於提升生產能力，包括擴大產能、升級生產設施和開發生產技術；餘下10%用於一般公司用途，包括用作運營資金。

此外，富時羅素指數公司公布，將小鵬汽車納入旗下全球股票指數、全球大型股票指數、新興市場指數，下周四（8日）起生效。

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記者：張以正

小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 小鵬汽車（09868） IPO 港股

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