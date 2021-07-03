【監管風暴】四川下發禁令規範教育收費 嚴禁強制學生買平板電腦

四川政府近日下發了《關於進一步加強和規範教育收費管理的通知》，提出了規範教育收費的「十條禁令」。相關禁令包括嚴禁違背學生意願強制參加課後服務、嚴禁對正常教育教學管理事項進行收費、嚴禁擅自設立服務性收費項目等。

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其中一項還嚴禁強制學生購買平板電腦或教育APP。嚴禁中小學校以信息化教學或分班教學為名，強制或變相強制學生購買平板電腦或教育APP。作為教學、管理工具要求統一使用的教育APP，應由學校按相關法律法規統一購置，不得向學生及家長收取任何費用。

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之前，中國監管當局已整頓課外培訓，並向相關培訓機構處以頂格罰款。有分析指，連串措施旨在降低中國家庭的教育成本，配合生育政策，鼓勵家庭多生子女。

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記者：林衛