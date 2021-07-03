【券商點睇】7月行情轉換把握新入市機會 資金博奕市況更波動

中信證券發表A股策略報告指，7月是市場從平靜期向共振上行期的轉換階段，預計跨月期間博奕性資金退潮，或會導致市場結構性波動有所加大。

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首先，該行認為第二季機構新增入場資金有限，一致性上漲預期驅動大量博奕資金入場，但博奕性資金退潮可能導致市場結構性波動有所加大。其次，整體經濟依舊維持穩步復甦趨勢，預計7月經濟數據延續緩慢復甦，不過節奏遲緩、局部信用風險事件等擾動因素會開始增多。

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最後，國內宏觀流動性受海外影響有限，料貨幣政策繼續保持平穩，權益資產的相對吸引力在多重政策引導下凸顯，資本市場流動性依舊充裕。

整體而言，7月市場將從估值驅動轉向盈利驅動，從結構性過熱的主題行情，切換至中期業績呈高景氣的主綫，建議繼續關注新能源、科技自主可控、國防安全和智能製造等，市場結構性波動將帶來新的入場機會。

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記者：林衛