【TESLA】未受全球晶片短缺影響 Tesla第二季交付量破廿萬

特斯拉（TSLA）周五（7月2日）公布了第二季度汽車交付量，符合市場預期，似乎並未因全球晶片和原材料短缺，造成很大影響。特斯拉周五股價開市一度升至700美元，惟其後升幅收窄，收報678.9美元，僅升0.14%。

【滴滴DIDI】滴滴被實施網絡安全審查 股價由高峰縮水一成多，請按【見下頁】

期內，特斯拉總共交付了201,250輛汽車，兩款低價車型Model 3和Model Y的強勁交付量，抵銷了高端車型Model S和Model X的下降。

【至叻板塊】恒指失守29000點下試區間底 邊個板塊有得逆市升？，請按【見下頁】

據報道，特斯拉未按地區或車型劃分交付量，也沒有報告中國與美國產能狀況。另外，公司也沒有提供 2021年全年交付量預測，但預估交付量年增速將超過50%。市場預測2021年特斯拉交付量約為865,000輛，換言之，公司須於下半年交付約475,000輛電動汽車才能達標。

【延伸閱讀】名家論市：冠軍分析師張憶東 7月港股中期業績是亮點 精選10隻超預期新經濟股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛