【滴滴DIDI】滴滴被實施網絡安全審查 股價由高峰縮水一成多

滴滴（DIDI）周三（6月30日）於美國掛牌，首日係威係勢，一度升至18.01美元，較招股價上升28.6%。及後，更被多個指數公司宣布納入全球股票指數，包括標普道瓊斯及富時羅素。

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沒想到，剛上市兩三日，即傳出噩耗。周五（7月2日）中國網絡安全審查辦公室稱，為防範風險擴大，審查期間「滴滴出行」停止新用戶注冊。結果，滴滴股價當日即跌5%，報15.53美元，較最高位則回落13.8%。

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滴滴隨後回應，將積極配合網絡安全審查，全面梳理和排查網絡安全風險，持續完善網絡安全體系和技術能力。查實，類似事件去年也發生過，乃螞蟻集團臨上市才撻Q的經典事件，中資公司的風險披露及政策風險，確實會影響將來投資者的信心。

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記者：林衛