【大宗商品】無懼大宗商品行情降溫 油價真的能挑戰100美元？

原油供應缺口，令油價一路走高，市場濔漫樂觀預期，普遍估計第三季原油價格平均超過每桶80美元，最牛的美銀更預期明年夏季布蘭特原油價格可達到100美元。

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事實上，石油輸出國組織及盟友（OPEC+）正舉行談判，阿聯酋希望提高其產量配額，暫時並未達成協議，新一輪談判將於下周一（7月5日）繼續進行，有關決定將影響下半年供應缺口會否擴大。

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另一方面，在環保壓力下，限制了美國頁岩油行業的增產進程，未必應對油價上升。有分析指，美國頁岩油受限一定程度導致期貨市場出現倒價現象，即近期合約價格高於遠期合約價格，這表明目前對石油的需求旺盛，但為了吸引大型頁岩油企業投產，遠期合約也必須上漲。

因此，在當前經濟復甦之下，預視需求逐步增加，如果油組決定8月不增產，勢必會進一步加劇供應短缺，進一步令油價攀升。

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記者：林衛