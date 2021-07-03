【北水動向】港股跌市北水沽貨不手軟 唯獨一股獲大手買入

踏入7月，港股又打回原形，下試區間的底部支持，恒指周五（7月2日）下挫517點，收報28310點。面對跌市，北水並無趁低買入，甚至踩多兩腳，單是周五，一日淨流出70.5億元人民幣，埋單一周來自港股通的淨流出為81億元人民幣。

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騰訊（00700）始終未止血，過去一周再錄得76.8億元的淨賣出。結果，騰訊亦真的連跌4日，累挫4%至574.5元。其次，美團（03690）和小米（01810）淨賣出22.8億元及10.6億元，北水沽貨的名單始終無大變。

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過去一周，最吸北水為李寧（02331），累計淨買入21.1億元，刺激股價逆市造好，更一度高見105元，一周上漲9.6%，報90.55元。麥格理重申李寧的「跑贏大市」評級，目標價108元。該行預計，李寧在2021至2025年收入的複合年增長可達19%，市佔率更可由目前的中單位數升至2025年的低雙位數，上調今明兩年盈利預測43%及26%。

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記者：林衛