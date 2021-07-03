【名家論市】冠軍分析師張憶東 7月港股中期業績是亮點 精選10隻超預期新經濟股

「冠軍分析師」興業證券全球首席策略分析師張憶東對7月部署，為「政策博弈有驚無險，流動性不緊；成長佔優，中報找亮點」。

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首先，美國將繼續保持低利率，6月份通脹數據和退市預期或對市場有短期擾動，但並非系統性風險。加上，市場對退市已有較充分的預期，下半年美國經濟環比動能將放緩，通脹峰值大概率就在第2季，第3季即使宣布退市，美債收益率難重現第1季的高斜率反彈，甚至存在不升反跌的可能性。

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第二，國內政策環境在7月的多數時間處於有利於股市的平穩期，流動性不緊，隨着中央對下半年經濟工作的部署，存量風險釋放或加快，但是系統性風險不大，圍繞科技創新、「十四五規劃」的結構性寬鬆也發力。

第三，7月港股風格進一步明確，以成長為主，價值為輔，中報業績是亮點。跟隨美國市場風格，以成長為主導。中國風格切換相對落後，MSCI中國成長和價值的相對回報為1%，成長與價值風格也更加平衡，其中，港股6月份新經濟領域明顯跑贏，特別是生物醫藥、科技硬件、國潮消費、物業等；而互聯網出現分化，小巨人反彈跑贏互聯網巨頭。

第四，7月進入中報業績預告披露期，今年業績會非常亮麗，隨着盈喜的披露，市場將開始提前反應中報業績的利好。彭博綜合預測，2021年港股盈利增速同比20%以上，考慮2020年上半年同期的低基數，2021年中期業績會非常亮眼。

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記者：林衛