【至叻板塊】恒指失守29000點下試區間底 邊個板塊有得逆市升？

話說半年結前，中港股市大走樣，恒指還失守29000點關口，大型科網巨頭更成重災區，美團（03690）一周挫7.9%，騰訊（00700）亦插4%，主要因市監局將加大處罰力度。

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不過，有人歡喜有人愁，有不少板塊依然能逆市向上。例如，過去一周的玻璃板塊相當叻仔，一周平均漲幅達13.1%，皆因國內庫存大減，以致玻璃價格上漲，刺激洛陽玻璃（01108）、中國玻璃（03300）分別抽升26.1%及17.1%。

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此外，近來當炒的體育用品板塊照樣有異動，冷門有追落後的情況，帶動板塊一周平均漲幅達4.2%。其他異動板塊還有汽車4S、本地零售及乳業，平均漲幅由2.2%至6.1%不等。

即睇過去一周至叻板塊及股票：

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記者：林衛