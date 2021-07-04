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【筍盤推介】九龍藍籌屋苑 港鐵站上蓋享雙鐵路優勢 低水筍盤叫價平過銀行估價

股樓投資 09:03 2021/07/04

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 不少買家鍾情藍籌屋苑單位，主要原因是交投量一向較多，樓價升值潛力也普遍跟大市同步，購入單位相對保值。以下介紹的放盤單位位於老牌藍籌屋苑美孚新邨，單位叫價較銀行估值低水，有意於該處置業人士可留意。

【筍盤推介】九龍區超近港鐵站屋苑 3房單位廳大房大夠哂實用 家庭換樓之選，詳見【下一頁

位於荔枝角的美孚新邨，是九龍區具指標性的藍籌屋苑。屋苑於1968年至1978年間，分8期落成，樓齡達43年至53年，共提供99幢分層大廈，為全港最多座數之屋苑。美孚新邨共提供13,149個單位，單位實用面積介乎429至1,435 平方呎，間隔包括1至4房，是少數提供一房間隔的藍籌屋苑。

以下介紹的放盤位於美孚新邨 1期 百老匯街5號高層C室，實用面積706平方呎，為2房連儲物室間隔，業主叫價950萬元，每平方呎叫價13,456元。單位的賣點是實用率高，間隔四正，而且景觀十分開揚。

以下為單位相片:

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放盤詳細資料如下：

放盤單位： 美孚新邨 1期 百老匯街5號高層C室（物業編號：BC08198476）
實用面積： 706平方呎
間隔： 2房連儲物室
叫價： 950萬元
賣點：
  • 銀行估凸價，中國銀行網上即時物業估值達990萬元（估價日期 : 2021年6月30日），單位現時叫價較估值低40萬元或約4%
  • 單位景觀開揚，外望荔枝角公園景
  • 鄰近港鐵美孚站，享雙鐵路優勢
  • 鄰近美孚公共運輸交匯處，設有多條巴士及小巴線往來港九新界，交通四通八達
  • 社區配套發展成熟，設文娛康樂設施和民生商舖
  • 實用率高，間隔四正

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/2SHlneP

 

註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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記者：陳詠妍

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