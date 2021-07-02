【人臉辨識】美政府部門被揭廣泛使用人臉辨識技術　恐構成私隱安全風險

人臉辨識(Facial Recognition)技術已有不少國家採用，但背後的私隱問題卻一直引起爭議。最近美國政府問責局（US Government Accountability Office，GAO）的報告指出，美國多個政府部門大規模使用人臉辨識技術，但大多使用非官方系統，恐構成私隱外洩。



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報告指出，至少有 20 個聯邦機構在 2015 年 1 月至 2020 年 3 月期間使用或擁有人臉辨識軟件， 包括 FBI、特勤局、美國移民和海關執法局、美國國會警察、聯邦監獄局等。人臉辨識可以協助部門追蹤罪犯，多個部門使用該技術追踪年今年初衝擊美國國會大廈的人士，以及追查在去年 5 月非裔男子弗洛伊德 （George Floyd）遭警員跪頸壓死後，引發的反種族主義騷亂中犯罪的人士。

▲ 美國執法部門曾利用人臉辨識技術，協助追踪今年 初衝擊美國國會大廈的人士。(法新社資料圖片)

使用非官方系統無管制

雖然人臉辨識軟件帶來便利，但報告指出，有 14 個政府部門正使用非官方系統，如 Clearview AI、Vigilant Solutions 或亞馬遜的Rekognition，更未有規管員工及外判商如何使用該些技術。只有美國移民及海關執法局(US Immigration and Customs Enforcement)表示，得悉員工曾使用非官方系統。有些部門向 GAO 稱，它的員工未有使用非官方的人臉辨識系統，但該些部門後來又發現，有員工使用了人臉辨識技術處理超過 1000 次相關搜尋。GAO 警告，如果部門不知道他們使用哪些人臉辨識軟件，將會造成私隱、安全等風險。



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報告又指，其中有10個部門在 2018至2020年曾使用 Clearview AI，但該公司收集數據的方式，曾引起各國爭議。有指Clearview AI 使用圖像掃描方式，自動收集社交媒體及其他網站上公開的人臉照片，建立其人臉辨識數據庫，再向執法機構和私營公司轉售資料及數據。



今年 5 月，英國、法國、意大利等國家向該公司提出起訴，指其記錄及收集數據的方法，包括從公共網站自動提取的人臉圖像的方式，違反歐洲私隱法。



記者：廖淑瑩