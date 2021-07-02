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【打疫苗有獎抽】嘉華「全城『嘉』油」疫苗獎賞 送出總值100萬酒店餐飲禮券 7月6日起登記

理財智慧 21:43 2021/07/02

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為鼓勵疫苗接種，多間大企業推出打打疫苗獎賞計劃。其中嘉華國際（00173）也推出名為「全城『嘉』油」的接種疫苗獎賞計劃，將於7月6日起接受登記。

是次獎賞計劃旨在鼓勵本港市民盡早接種疫苗，提高全港接種比率。嘉華國際以每周抽獎形式，送出海景嘉福酒店的電子餐飲禮券，總值100萬元。

【逆市擴充】譚仔三哥殺入蘭桂坊開首間中環店 破天荒提供酒精飲品及佐酒小食，詳見【下一頁

每位得獎者可獲價值港幣二千元之海景嘉福酒店的電子餐飲禮券，品嚐星級佳餚美饌，豐富獎品包括海景咖啡廊4人晚市自助餐、海景軒總厨梁輝雄師傅禮物籃、盛夏．燒羊架及春雞(外帶)、盛夏．燒西冷牛肉(外帶)、盛夏．燒肉眼牛肉(外帶)及Theo Randall招牌菜單 (自煮套裝)。

抽獎活動時間表如下：

參加者須持有香港身分證，於2021年7月6日至2021年8月29日期間 接 種 第一劑或第二劑 新冠疫苗，並須於其接種疫苗當日進入獎賞計劃專頁（http://kwahcaresvaccination.kwih.com）進行登記，每人可獲抽獎機會一次。

【電子消費券情報】希慎推「全民三重賞」送出總值逾1000萬獎賞 會員更享尊貴大抽獎，詳見【下一頁

另外，集團早前亦宣佈將透過東華三院，捐出港幣100萬元發放予該機構屬校學生、服務使用者及其直系家屬，作為疫苗接種前檢查、交通費用及請假接種疫苗等相關支出之津貼，東華三院辛丑年董事局亦同時捐款港幣一百萬元，讓更多基層市民受惠，攜手與市民抗疫。每名合資格人士可獲港幣500元津貼。申請期由2021年7月12日開始，有關詳情可瀏覽東華三院網頁。

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記者：陳詠妍

 

 

疫苗 嘉華國際（00173） 自助餐 酒店

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