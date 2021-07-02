【小米1810】小米推出股份獎勵計劃 向員工授出7023萬股股份

小米（01810）公布，將按股份獎勵計劃向3904名員工，授出7023萬股股份，即佔公司已發行股的0.28%。公司指，授出股份是對優秀員工及獲獎工程師的獎勵。小米全日跌3%，收報26.2元，成交35億元。

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在獲獎勵的員工當中，約有700名年輕工程師入選了「青年工程師激勵計劃」，共獲得1604.2萬股股份。此獎勵計劃由小米集團創始人雷軍親自牽頭。入選的首批員工主要為研發工程師、測試、產品經理、設計師等。

小米指，日後會將該獎勵計劃擴展至整個集團，面向全公司所有青年工程師，作為人才激勵的長期項目持續進行下去。

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