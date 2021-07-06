【美股分析】美債息即將重拾升勢? 下半年美股需留意的三大關鍵

經歷年初通脹預期升溫下，美國10年期國債孳息率曾大幅上揚，導致科技股暴跌，但隨著聯儲局於最近的議息會議中表示將提早加息時間表，美債息逐漸回穩，令科技股拾級而上。來到下半年，國債孳息率的變動亦將會是左右股市的重要因素，而總結大行報告，影響下半年債息主要有以下四大因素。

一、聯儲局提早收水

聯儲局在最新的議息會議中開始轉鷹，點陣圖反映局方預測2023年將會加息2次，局方又表示將開始討論縮減買債模，惟未有改變通脹預期，但大行認為局方對通脹的容忍程度有限。

美銀便指，隨著通膨變化，聯儲局似乎正準備就其貨幣政策打退堂鼓，而加快縮減購債的步伐，但比市場預期提早宣布縮減購債，倘若局方收水速度比市場預期更快，或會令股市出現波動。

二、經濟數據背馳

目前通脹數字雖然強勁，但仍在預計之中，故此債市股市亦未見波動，但勞工市場的復甦情況卻參差不齊，尤其在美國大力補貼失業民眾下，失業者重投職場的誘因減少，導致部份職位需求減少。

因此，若通膨開始放緩，而就業復甦在夏、秋季沒有如市場預期加速，這可能會使局方收入的態度變軟，從而改變債息將維持在低水平。

三、機構投資者需求

美國國債孳息率於第二季放緩，或與大型機構投資者有較大需求有關，尤其退休基金及銀行對美債甚大，抑制了孳息率進一步升勢。

美銀估計，隨著股市反彈提高退休基金的資金充足率，公司能夠提前支付退休金，或將其轉移給保險公司，保險公司便會買入美債以確保退休基金負債，美銀估計這可能會帶來400億至 1000 億美元的需求。

再者，美銀又指如經濟轉好，未來幾個月的貸款需求上升 ，這將減少銀行國債在銀行資產負債表的佔比，故它們對國債的需求便會減少，甚至降低美債持倉，推高美債孳息率。