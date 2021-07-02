【美股焦點】Tesla第二季出貨量遜預期 股價盤前由升轉跌

Tesla公布第二季電動車出貨量為201,250 ，低於FactSet 7月1日統計的分析師平均預期207000輛。期內， Tesla生產206421輛電動車，包括204,081輛Model 3及Model Y，以及2340輛Model s及Model Y。

消息公布後， Tesla盤前股價由升轉跌，現時股價跌0.73%，而現時道指、納指及標指期貨分別升0.24%、0.56%及0.28%。不過，第二季出貨量仍然高於第一季，亦創Tesla最高季度出貨紀錄。

今年第二季， Tesla受整體零件短缺及零件價格上升影響。Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）便在五月底表示，針對成本上升原材料價格增長及供應鍊壓力， Tesla已在設計上作出相應改變。

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