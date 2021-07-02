▲ 【電子消費券】調查：57%人不滿發放安排 逾6成人擬以八達通領取消費券

5,000元電子消費券將於周日（4日）接受登記。中文大學亞太研究所一項調查發現，57%受訪者不滿今次消費券的發放安排，有超過70%受訪者更期望政府下次可以直接發放現金。

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調查結果又發現，4個發放消費券的電子錢包當中，最多受訪者選擇以八達通領取消費券，比率高達64.3%，其後依次是拍住賞（9.1%）、支付寶（7.5%）及微信支付（2.6%）。

調查顯示，64.2%受訪者贊成或非常贊成政府向市民派發電子消費券，只有29.8%不贊成或非常不贊成。但在消費券的發放安排上，就有57%人表示不滿意或非常不滿意，滿意或非常滿意的則有31.7%。

雖有59.7%受訪者表示，使用電子消費券這種消費方式頗為容易或非常容易，但同時有28.6%人感到頗為困難或非常困難。

中大亞太研究所在今年6月11至21日期間，以電話訪問形式，成功訪問703位18歲或以上的市民。

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