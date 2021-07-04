【山地悠遊人生@iM網欄】到旅遊書沒有介紹的地方 活出趣味人生

▲ 旅遊最大的收穫， 是容易認識各種階層、有趣的人。 同桌有墨西哥，加拿大，哥倫比亞和美國朋友

旅遊最大的收穫， 是容易認識各種階層、有趣的人。在墨西哥一個美麗的小鎮叫San Miguel de Allende，我通過沙發客 （Couchsurfing )聯繫到Yaya，她家是一幢5層高的房子，第一層是空空的。 2樓是茶室， 門口掛著一幅書法，用漢字寫著“茶室”兩個字。 3樓是客房， 4 樓是廚房、飯廳和主臥室， 外面還有個大陽台，放着一張四人桌子，伴著無敵景色。 她男朋友是藝術家，美國人， 比她大23歲，這房子是她男朋友搞的藝術中心，所以樓下空空的是個展覽館，定期舉行展覽。房子還有個地窖，是一個能容納60人的小型劇場， 還附設有小型酒吧。 她男朋友在附近另有三幢房子和一塊空地。

▲ 跟不同國籍的朋友聚餐，喝酒聊天真開心

▲ Yaya 家陽台的景色，墨西哥美麗的小鎮叫San Miguel de Allende

5樓出租， 租客是一對年輕的情侶， 男的是哥倫比亞人， 在美國讀完大學後去了日本， 一口流利的日語，也會看漢字。女的是美國出生， 有德、英、法和墨西哥血統， 精通多國語言。他們經營一個旅遊網站，專門接待世界各地的頂級富豪去日本旅遊， 為願意花錢的遊客度身訂造超級豪華遊， 安排住總統套房、星級餐廳包場、直升機看富士山、求婚驚喜等活動。他們一邊環遊世界一邊工作， 通常在一個地方逗留3～6個月， 選網絡好的城市住下來，早上起床運動， 然後開始工作，完成工作後才遊玩。 女的負責跟客人溝通， 男的根據客人要求跟日本聯繫， 酒店、旅行社、 司機等。 有些是跟第三方長期合作，直接把客戶的要求轉過去。

▲ Ｄ是中國武痴，即興耍一套八卦拳

▲ 帥氣的Ｄ和Yaya

D幫 Yaya男朋友管理其它物業，負責接待客人和維修。D帥氣，友善， 而且他是中國武痴，即興耍一套八卦拳。原來D以前是個演員， 曾經擁有多項物業出租，自己管理和修理，2008年金融危機，很多租客欠租，同一時期， 他在一次維修工程中從樓梯掉下來，摔傷一條腿，不能工作半年，結果破產。厄運沒有遠離， 緊接著母親去世， 傷心的D決定來個大解放，一個人從美國中部徒步和接順風車到達墨西哥，試過在太餓太渴的情況下，徒手抓蛇， 飲蛇血和烤蛇充飢， D居無定所， 有時候接一些看屋工作（House sitting ）， 就是屋主去度假，怕有人偷東西， 或需要找人照顧寵物，溜狗， 澆花和打理花園。如果沒有人找他看屋，他會找個營地搭帳篷。

▲ 我跟Yaya難得兩人合照，通常都是一群人，她讓我深入了解墨西哥文化，也認識了很多朋友

▲ 沙漠中的堡壘豪宅

▲ 沙漠中的堡壘豪宅

San Miguel de Allende 有很多美國人定居和退休。有天 Yaya開車帶我去郊外見朋友，到了一個半沙漠化的小山丘，車駛過一道大閘門，門口有兩個警衛， 看到一個小房子，是傭人和園丁住的。車再往裡面開幾分鐘才看見，哇，一座像堡壘的大宅，門前有一對夫妻和一條狗等著我們，女主人T美國出生，父親是日本人， 母親是華人，外祖父是紐約唐人街之父。 T的生意涉足很多行業，包括網上賣藝術品，投資房產， 每年只有2-3個月時間在墨西哥。 男主人J家族在美國有建築公司，J退休了， 他們的大宅就像小型藝術館，佈滿藝術品， 每個角落都舒適美觀，陽台和屋頂景觀開揚，拿著酒杯在陽台聊天看日落，J調得一手絕佳雞尾酒， 還一直忙著為我們烤牛排。

▲ 沙漠中的堡壘豪宅

▲ 沙漠中豪宅裏的藝術品

去過很多國家後， 其實參觀景點不再那麼重要，有時候半天時間就把旅遊景點逛完，反而更加享受在當地認識新朋友， 在他們的帶領下去一些旅遊書沒有介紹的地方， 晚上在街邊小攤喝酒聊天。

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

更多山地悠遊人生@山地姑娘（姚曉蘭）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！