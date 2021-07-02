【逆市擴充】譚仔三哥殺入蘭桂坊開首間中環店 破天荒提供酒精飲品及佐酒小食       

譚仔三哥米線 (譚仔三哥) 積極於逆市擴張，也不是推出新產品吸引消費者注目。最近譚仔三哥更首度於中環「插旗」，租下中環威靈頓街約4,000呎地舖連地庫，進駐蘭桂坊並新開首間中環旗艦店，該旗艦店國際化的形象設計，更提供酒精飲品及佐酒小食，將於下周五（9日）正式營業。

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上述譚仔三哥「老蘭三哥」分店位於威靈頓街的分店，上址前身為翠華 （01314） 的旗艦店的部份面積，當時翠華一併租下閣樓及一樓，總面積逾8,000呎，月租曾高見230萬元，翠華於去年退租遷出。

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「老蘭三哥」正門設有巨型的長方形玻璃窗，而玻璃窗四邊有燈帶包圍，白天配合自然採光，不單令店舖看起來更立體、空間感更強，更形成了一個「Activity Showcase」，讓路過的人或者在等待的人，都可以清晰看見店舖內的活動。

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同時，「老蘭三哥」共設有三個中環獨有的霓虹燈招牌設計，包括凸顯譚仔三哥國際化形象而特別設計的英文燈箱「Tam Jai Sam Gor」，巨型的「TJSG」燈箱極為奪目，在店舖內外亦能輕易看到；在此顧客亦能品嚐酒精飲品（將於8月初供應）和佐酒小食，享受與別不同的三哥體驗。

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記者：陳詠妍