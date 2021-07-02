【正視投資@iM網欄】彈性投資 多元化的混合型基金（二）

上期介紹了混合型基金的基本特性，除有助分散由資產集中引致的風險外，該類基金中各資產的投資比重也具有一定彈性，這亦非常考驗基金經理在瞄準調整組合時機方面的眼光實力。

正如早前本欄有關調整投資組合的文章中提到，在不同的市況當中，不同的調整策略均會導致組合偏離市場表現，但過於頻繁地調整組合亦會同時增加買賣成本，最終限制組合的投資回報。混合型基金經理需要考慮如何配合市況及基金投資策略，適時找出不同資產投資的「黃金比例」。

同一時間，由於基金經理需要同時在不同資產類別當中，挑選合適的資產加入基金組合當中，以致需要投入管理基金的資源較多，因此混合型基金的管理費會較一般的股票或債券基金較高，較高的管理費或會對基金回報有較大的影響，投資者在選擇時需要留意。

除了注意基金管理費外，投資者應如何選擇混合型基金? 建議可先從基金的資產配置亦即股債投資比例入手，以揀選符合個人回報及風險偏好的股債比重，例如較保守的投資者可以考慮選擇保守型股債混合基金，而能夠承受高風險、較進取且追求高回報的，則可考慮挑選進取型或是靈活型股債基金。當然在選擇時亦需留意基金投資的地區及投資分佈，例如股票類別的投資主要考慮行業投資分佈，債券類別則需留意投資級別及非投資級別債券的比重，以及債券年期等數據。一般而言，投資混合型基金需要考慮的事項較投資單一資產類別的基金為多。

此外，與其他基金一樣，選擇混合型基金時也需要留意基金經理的往績，並比較同類型基金的表現，尤其是市場較為波動時期的回報表現，以判斷其是否具有抗跌性等等。

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作者_戴正傑（Gilbert Tai）簡介： 現為工銀亞洲私人銀行部產品及投資顧問副總監，持有香港金融管理局證券等業務牌照和特許金融分析師、特許另類投資分析師及金融風險管理師資格, 在投資產品及財富管理界擁逾十年經驗。

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