【港元定期存款】虛銀突擊加短存息　迎戰銀債競爭

本周正值6月煞科周兼只得4個交易日，港元定期存款處於休戰狀態，全周僅得3間銀行調整存息，包括一加一減，最矚目的是，7月甫開局，中銀香港 （02388） 於今天（7月2日）即率先下調一年定存0.05厘，新息率乍現0.05厘低位。相反，富融卻於本周一（6月28日）上調3個月年息0.1厘，至0.95厘，集友則加減不一頻密調息。

專家預計，甫踏入下半年，發鈔行帶頭降息，料中小行跟減。及至7月20日才有轉機，當總額240億元的銀債正式發售，料業界屆時再出擊，面對競爭而酌量加存息。

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虛銀富融加3個月息至0.95厘

正因本周踏入跨季度，全周的高息榜沒變，即使騰訊 （00700） 、工銀亞洲及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行、富融（Fusion Bank）、一面倒獨加3個月年息至0.95厘，但仍不及另一虛銀、Tom集團 （02383） 有份的滙立（WeLaB Bank），同期的1.1厘息，故未能躋身3甲列。

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順帶一提，雖然小米 （01810） 牽頭的虛擬銀行天星（AirStar Bank）突推3個月8厘的冠絕全城息率，但因玩法較另類，乃針對打疫苗後再參加大抽獎，100名中獎者在5萬元的存款額，才賺息1000元，故未有列在高息榜內。

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展望下半年港元定期存款息率的走勢，南洋商業銀行助理總裁 （主管個金產品部） 林健濠回應本報查詢指，由於現時市場已進入低息環境，而早前美國聯儲局亦預計，疫情後首次加息時間有機會是 2023年，故相信下半年港元定期存款仍會維持低利率水平。

事實上，一個月港元拆息兩連跌，再失守0.1厘關，今天低見0.09厘。

記者：曾桂芬 責任編輯：李勝君