【餓「新」嘗啖＠iM網】「愛玲宴」 張愛玲的傳奇之味

這年代，讀過張愛玲著作的，不會很多，但聽過這名字的，應該不會很少。一代才女，留下多部著作，除了一段為世人詬談的戀愛，還有她的人生觀，美食論都為人津津樂道。帝京軒早前推出以她十二部作品為藍本的「愛玲宴」，總廚江師傳花了數月時間做資料搜集，九道,精緻的佳餚，由設計菜單到擺盤都務求盡善盡美，既富美食滋味，又有文學韻味。好奇的我本來想第一時間去試，可惜因事錯過，自此念念不忘，上周終於約齊腳去食。那一晚，我們用粵菜的方式，品嘗了張愛玲的作品。

第一道是出自《紅玫瑰與白玫瑰》的紅影金酥與玫麗花餃。張愛玲認為每個男人心中都有兩朵玫瑰，一紅一白，各有長短，要了白的，便敗給了紅的。這一紅一白有如男人內心的兩面，味道亦如是。紅玫瑰在酥皮上放上蘋果捲成的花瓣，嬌美動人；白玫瑰以蝦餃皮裹以野菌及百合，味道獨特清香，自帶一份秀美。

第二道是《心經》《金鎖記》之煙燻鯧魚．蟹茶碗蒸．爆玉米花。

張愛玲《心經》提及煙燻鯧魚，先將鯧魚起肉，文火炸後用肉桂、八角、月桂葉、草果、冰糖、醬油淆製，入口鹹中帶甜。再將鯧魚以龍井茶葉、米、糖燻30秒，菜式製作過程繁複，是道相當講究的手工菜，吃起來與坊間的煙燻魚很不同，層次豐富，口感更像脆鱔。

蟹茶碗蒸出自《金鎖記》，以香酥軟殼蟹仿造一道鎖，看似強悍的軟殼蟹配上柔軟的茶碗蒸，正好反映女主角七巧的多重個性，一口香脆一口嫩滑，矛盾卻又匹配。至於爆玉米花是張愛玲愛吃小食，入口鬆脆。

當歸魚雲豆腐源於《今生今世》，文中就記錄她與胡蘭成的一段情，曾一起製作此道菜式。端上來與想像中完全是兩回事，上層是將魚雲去骨，再和以陳皮等搓成丸狀，中間包住最嫩的一粒魚肉點綴精華，下層則是自家製的豆腐，再加入雞蛋和切粒菜芯，無論賣相或味道都非常吸引。

蘿蔔燉鴨舌出自《第一爐香》。鴨舌小蘿蔔湯是張愛玲童年於天津時品嘗的菜式，對於這道童年美味，她曾細緻描述：「咬住鴨舌頭根上的一隻小扁骨頭，往外一抽抽出來，像拔鞋拔……湯裡的鴨舌頭淡白色，非常清腴嫩滑。」這次江師傳精彩神還原，果然利害。

東坡肉藏珍出自《相見歡》，師傅不沿傳統，在炆得入味肥瘦均勻的東坡肉下，以釀冬瓜做底，滙以野菌、榆耳等，一口咬下去，東坡肉酥軟郁香，冬瓜清甜，兩者取得平衡，東坡肉頓去膩感，更加可口。

此外還有《談吃與畫餅充饑》的牛肝菌獅子頭；《小艾》《天才夢》《道路以目》之火腿粥．鹽水花生．鹹炒白果及《桂花蒸阿小悲秋》《半生緣》之 桂花拉糕、栗子粉蛋糕，都極考心思。

這晚，邊吃邊聽江師傳講故事，眼耳鼻舌都得到享受，才女曾言：「出名要趁早呀，來得太晚的話，快樂也不那麼痛快。」美食要早享受，來得太晚的話，同樣，快樂也沒有那麼痛快。

作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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