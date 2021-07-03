【能源科技】太陽能公司建製氫廠　利用太陽能產綠色氫氣       

▲ 奧地利太陽能公司 Fronius日前宣布旗下一座名為「SolHub」的太陽能製氫廠已經正式開始施工。( Fronius官方照片 )

傳統燃油車既不環保又損耗地球資源。奧地利太陽能公司 Fronius致力於開發氫能系統，盼車輛能以再生能源運行。該企日前宣布旗下一座名為「SolHub」的太陽能製氫廠已經正式開始施工。

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Fronius指，預計該製氫廠每天將可生產100公斤氫氣，相當於充滿16輛氫燃料車。它位於跨國生物科技公司SAN Group在奧地利黑措根堡發展的新生物科技園區中，該園區計劃於稍後設置1.5MW屋頂太陽能，包含在5000多片模組。

Fronius 太陽能業務部全球總監 Martin Hackl指，該企將利用廠區的太陽能電力和水來產生綠色氫氣，透過能源轉換以達致時刻使用太陽能電力的目標。

太陽能受制於天氣條件，供電較不穩定。故該企將利用儲能系統將電力儲存，同時透過再生能源電解水製氫 ，確保能源供應不會受阻。他續表示他們正著手於奧地利選址興建氫能中心，有望進一步開發氫能系統。

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責任編輯：陳泳如