【大行點睇】新創建18.8億元售非核心資產 摩通料派息增長樂觀

摩通發表研究報告指，新創建（00659）以18.8億元將廈門集裝箱碼頭集團20%股權售予廈門國際港務（03378），該行認為此交易反映出，新創建將會重新聚焦於與核心業務相關的收購案。摩通予新創建「增持」評級，目標價10.7元。新創建全日跌1.2%，報8.16元，成交3305萬元。

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摩通續指，在交易完成後，新創建將退出所有港口相關業務，預計未來仍會出售20億元的非核心資產。自2018年起，集團已處置約180億元的非核心資產，該行認為集團積極優化業務，並相信下一步會投放資金於道路及物流相關的投資，為未來2年的應佔經營溢利增長鋪路。

該行表示，因集團實現40%的應佔經營溢利增長，以及關口陸續重開，使其盈利反彈及大量現金流入，故認為集團的派息增長樂觀。料2021財年集團每股派息將提升3%至0.6元，股息收益率會達7.4%。

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