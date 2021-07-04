【滴滴出行】滴滴出行App下架整改　國信辦：滴滴嚴重違法收集使用個人信息（第二版）

內地當局此前宣布對滴滴出行（美：DIDI）進行審查，國家互聯網信息辦公室最新通報指，根據舉報，經檢測核實，「滴滴出行」App存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題，國家互聯網信息辦公室依據《中華人民共和國網絡安全法》相關規定，通知應用商店下架「滴滴出行」App。

國信辦又指，要求滴滴出行科技有限公司嚴格按照法律要求，參照國家有關標準，認真整改存在的問題，切實保障廣大用戶個人信息安全。

滴滴回應指，堅決落實國家有關部門的相關要求，已於7月3日暫停新用戶註冊，將嚴格按照有關部門的要求下架整改。

已下載滴滴App的用戶可正常使用，乘客的出行和司機師傅的接單不受影響。

值得留意是，滴滴出行於6月30日美國掛牌，軟銀、Uber及騰訊 （00700） 均有持股。滴滴上周五跌5.3%，收報15.53美元。市值749億美元（約5812億港元）。

《網絡安全審查辦法》查國家安全

《網絡安全審查辦法》去年6月實施，對於審查的對象，關鍵信息基礎設施運營者採購網絡產品和服務，影響或可能影響國家安全的，應當按照《辦法》進行網絡安全審查。

具體而言，所謂「關鍵信息基礎設施」指的是，電信、廣播電視、能源、金融、公路水路運輸、鐵路、民航、郵政、水利、應急管理、衛生健康、社會保障、國防科技工業等重要行和領域，一旦遭到破壞、喪失功能或者數據洩露，可能嚴重危害國家安全、國計民生、公共利益的網絡和信息系統。

安信證券：安全問題事關重大不容挑戰

內地券商安信證券指，國家關鍵信息基礎設施的安全問題事關重大不容挑戰，滴滴被實施審查也給全社會敲響了警鐘。網絡安全與信創一直以來都是國家安全的核心基石，共同守衛中國的「第五疆域」。年初以來，已發布多篇報告強調「信創+網安」構成的「大安全」將是2021 年計算機板塊業績高增並且可持續最為確定的主線之一，近期更是計算機板塊最值得期待的中報業績高增主線之一。

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內地網絡安全審查辦公室上周五（2日）宣佈，當局依據《國家安全法》及《網絡安全法》，並按照《網絡安全審查辦法》，對滴滴出行進行網絡安全審查。當局亦表示，為配合網絡安全審查工作，防範有關風險擴大，在審查期間，滴滴出行需停止新用戶注冊。

滴滴當時回應指，公司將積極配合網絡安全審查，全面梳理及排查網絡安全風險，並持續完善網絡安全體系和技術能力。

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編輯﹕賴奕羚