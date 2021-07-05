【滴滴出行】滴滴出行指美IPO前不悉成內地審查對象、出行app下架整改　環時：不容網企掌握個人訊息勝國家（第五版）

▲ 滴滴出行於6月30日美國掛牌，滴滴出行app被下架整改。

內地當局宣布審查剛完成美國上市的滴滴出行（美：DIDI），國家互聯網信息辦公室周日（7月4日）通報指，根據舉報及檢測核實，「滴滴出行」App存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題，依據《中華人民共和國網絡安全法》相關規定，通知應用商店下架「滴滴出行」App。騰訊App商店應用寶昨晚約10時已將滴滴出行App下架，根據應用寶紀錄，內地用家透過應用寶下載次數達5億次。

路透周一（7月5日）引述滴滴出行聲明指，滴滴指，公司赴美上市前，並不知悉內地監管部門會對集團展開調查，並要求集團將應用程式下架，以處理消費者數據事宜。

傳內地當局不滿滴滴出行不顧勸誡貿然赴美上市【下一頁】

滴滴出行用戶達5億，司機逾1500萬名。滴滴出行於6月30日美國掛牌，軟銀、Uber及騰訊 （00700） 均有持股。滴滴上周五跌5.3%，收報15.53美元。市值749億美元（約5812億港元）。

《環球時報》周一（7月5日）發表評論文章指，不容許任何一家互聯網巨頭成為比國家掌握還詳細的中國個人訊息的超級數據庫，並特別指出滴滴出行在美國上市，首兩大股東都是外國公司，訊息安全監管更須嚴格，不能讓互聯網巨頭隨意使用個人訊息數據。

貨車幫、BOSS直聘遭叫停新用戶註冊 連續3家美國中概股新股成監管對象，可見【下一頁】

網信辦稱，要求滴滴出行科技有限公司嚴格按照法律要求，參照國家有關標準，認真整改存在的問題，切實保障廣大用戶個人信息安全。

滴滴回應指，堅決落實國家有關部門的相關要求，已於7月3日暫停新用戶註冊，將嚴格按照有關部門的要求下架整改。公司表示，已下載滴滴App的用戶可正常使用，乘客的出行和司機師傅的接單不受影響。上周五（7月2日），設在網信辦下的網絡安全審查辦公室，已公布對滴滴出行啟動網絡安全審查，審查期間，停止註冊新用戶。

《網絡安全審查辦法》查國家安全

《網絡安全審查辦法》去年6月實施，對於審查的對象，關鍵信息基礎設施運營者採購網絡產品和服務，影響或可能影響國家安全的，應當按照《辦法》進行網絡安全審查。

具體而言，所謂「關鍵信息基礎設施」指的是，電信、廣播電視、能源、金融、公路水路運輸、鐵路、民航、郵政、水利、應急管理、衛生健康、社會保障、國防科技工業等重要行和領域，一旦遭到破壞、喪失功能或者數據洩露，可能嚴重危害國家安全、國計民生、公共利益的網絡和信息系統。

網絡安全審查的內容，雖然針對採購，但今次亦運用相關法則。

網絡安全審查重點評估關鍵信息基礎設施運營者，採購網絡產品和服務可能帶來的國家安全風險，包括：產品和服務使用後帶來的關鍵信息基礎設施被非法控制、遭受干擾或破壞，以及重要數據被竊取、洩露、毀損的風險；產品和服務供應中斷對關鍵信息基礎設施業務連續性的危害；產品和服務的安全性、開放性、透明性、來源的多樣性，供應渠道的可靠性以及因為政治、外交、貿易等因素導致供應中斷的風險；產品和服務提供者遵守中國法律、行政法規、部門規章情況；其他可能危害關鍵信息基礎設施安全和國家安全的因素。

營運商在簽合約前要申報，以免承受風險，網絡安全審查的時間，一般為45個工作日，按複雜性而加時15日或更多。

至於罰則，應當申報網絡安全審查而沒有申報的，或者使用網絡安全審查未通過的產品和服務，由有關主管部門責令停止使用，處採購金額一倍以上十倍以下罰款；對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處一萬元以上十萬元以下罰款。

安信證券：安全問題事關重大不容挑戰

內地券商安信證券指，國家關鍵信息基礎設施的安全問題事關重大不容挑戰，滴滴被實施審查也給全社會敲響了警鐘。網絡安全與信創一直以來都是國家安全的核心基石，共同守衛中國的「第五疆域」。年初以來，已發布多篇報告強調「信創+網安」構成的「大安全」將是2021 年計算機板塊業績高增並且可持續最為確定的主線之一，近期更是計算機板塊最值得期待的中報業績高增主線之一。

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編輯﹕賴奕羚