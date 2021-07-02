【中概股焦點】理想汽車6月汽車交付數據創新高　按年大增3.2倍

中國電動車廠理想（LI）本周五（7月2日）公布最新交付數據，指6月份交付電動車7,713 輛，按年大增3.2倍，按月則增78.4%，兼創下單月最高交付紀錄。至於季度數據，理想於次季累計交付17,575輛汽車，按年大增166.1%，較今年第一季度增39.7%。

【美股焦點】小鵬汽車6月銷情理想 或證車用晶片問題或褪去【下一頁】

理想目前僅有一款電動車理想ONE，該公司於今年5月25日推出了新款理想ONE，並將售價上調了1萬人民幣，至33.8萬人民幣。理想汽車表示，截至本周三（6月30日），在全國已有97家零售中心，覆蓋64個城市；售後維修中心167家，覆蓋127個城市。

蔚來（NOI）及小鵬（XPEV）亦於本周四（7月1日）相繼公布6月汽車交付數據。前者於6月交付汽車 8,083輛，首次突破8,000大關，次季累計交付22,000輛，勝過公司預期；後者則於6月交付電動車6,565輛，按年大增617%，同樣創最高單月交付數量，季內則累計交付17,398輛。

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编辑：李勝男