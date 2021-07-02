長沙灣The Campton快將入伙　現樓單位及會所率先曝光

由萬科香港發展，位於長沙灣的住宅項目「The Campton」已屆現樓，首次開放予傳媒參觀現樓示範單位32樓G室及項目會所「Club Camp+」。項目位於福榮街201號，將於7月3日起開放5個現樓示範單位予公眾人士預約參觀，戶型包括一房至三房間隔。

The Campton現樓示範單位32樓G室

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萬科香港市場營銷與客戶關係部副總裁劉淑貞表示，「The Campton」自開售以來，截至本年7月1日，共售出421個單位，佔全盤可售單位數目逾90%，共套現逾港幣36.4億元；項目於本年第二季共售出36伙，成交呎價$20,823。目前項目尚餘46個未售單位，包括中高層標準單位及特色單位，戶型涵蓋一房、兩房、三房及天台戶，當中37伙以價單形式出售。

37伙單位中，折實最平單位為29樓K室，折實售價782.4萬元；至於折實最貴單位則為32樓B室，折實售價1,318萬元。而剩餘的9伙將以招標形式出售。

The Campton住客會所「Club Camp+」

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劉淑貞同時指，「The Campton」已於6月25日獲取滿意紙，將於6月25日起一個月內，分批向買家發出收樓通知書。此外，她亦透露集團旗下何文田新盤「VAU Residence」自開售以來已累計售出57個單位，共套現近港幣4億元，平均成交呎價約$25,400，並將繼續推售現有可售單位。

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