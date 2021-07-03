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【科技一周回顧】MWC 2021巴塞實體展參與人數減　Google延至2023年停用Cookie

科技 10:00 2021/07/03

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1.【MWC 2021】熱門科企拒參與　MWC巴塞實體展　參與人數減7萬

科技界盛事世界流動通訊大會（MWC）於西班牙巴塞隆拿的線下展會，在當地時間6月28日正式開幕。不過受新冠肺炎疫情影響，多間科技大廠相繼拒絕參與，綜合外媒最新報道，MWC 2021由過往通常吸引超過10萬人以上參展規模，縮減至大約3萬人。

<<【MWC 2021】三星公布Wear OS加持One UI Watch手錶介面　新手機、手錶料今夏登場

<<【MWC 2021】中興推5G智能T恤　分析肌肉力量、汗液成分、溫度
 

2.【Google】Google延Cookie用期　至2023正式停用

Google早前計劃不再投資研發「第三方Cookie」，且將在明年停止使用該技術。但Google母公司Alphabet再表示，Chrome瀏覽器要到2023年底才會完全停用Cookie追蹤。據外媒華爾街日報，Chrome 瀏覽器隱私技術工程總監 Vinay Goel 表示，雖然這項計劃取得了相當大的進展，但很明顯，整個生態系統，包括廣告商等，需更多時間來實現目標，遷移其業務。

3.【網絡安全】LinkedIn再次爆出資料外洩事件　逾9成用戶受影響

數據資料洩露事件不斷發生，惹來大眾關注私隱問題。早於本年4月份，LinkedIn曾爆出資料外洩事件，當時共有5億用戶受影響。僅僅3個月之內，LinkedIn竟再次爆發出大規模資料外洩，是次涉及用戶達至7億，其資料更被在暗網中兜售。

4. 【Tesla】Tesla Model S Plaid於美國發生起火意外　當局現正調查原因

美國電動車廠Tesla於上月正式交付Model S Plaid電動車，最近卻發生一宗汽車起火意外。外媒報道指，美國有車主在駕駛Model S Plaid途中，突然發覺車尾冒煙，在他離開汽車後，汽車開始不斷燃燒，幸好事件沒有造成任何傷亡。Model S Plaid為Tesla旗下的旗艦高階車型，其行政總裁Elon Musk曾於4月份時表示，在開發過程中遇到比預期更多的挑戰，為確保Model S和X的電池安全，需要更多時間進行開發。

責任編輯：李寶如

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