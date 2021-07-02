【人民幣】人民幣升浪未完 大行最牛睇5.6

上月人行連番出招力壓人民幣漲勢，累在岸價兌美元於6月累挫1.6%，為兩年最差的月度跌幅，但綜合11位名家對下半年的人民幣看法，當中有10位對今年底目標價作預測，如以在岸價兑美元今天(7月2日)在亞洲收盤報6.4825計，仍有半數料年尾看升，最牛是花旗及ING，齊料年底可挑戰6.3，較現滙約有近3%的潛在漲幅。而放眼長遠目標，花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧更預計，人民幣可破六進五、長綫闖5.6滙改後新高。

人幣具息差優勢 國債將納富時指數

而早前美銀更進取，料人民幣今年底高見6.29，暫未悉有否最新修正。綜合分析，對人民幣仍抱樂觀睇法，主因有3、包括:1、息差優勢，畢竟市料聯儲局及至2023年才加息，而花旗的黃栢寧估計，美國最快可能於明年底開始加息。2、今年10月富時正式納國債入主流WGBI指數，富時曾料平均每月將吸資約36億至42億美元(或超逾230億人民幣)。3、數碼人民幣加速國際認受性，憧憬明年2月北京舉辦冬奥，更被廣泛使用。

光大銀行香港金融市場部資金業務總經理兼聯席主管顏劍文認為，人民幣跌至約6.55已值得低吸，料今年底目標約為6.45水平，而長綫仍看好前景。

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人幣上半年累升逾1% 僅次台幣

此外，外電分析指，第3季人民幣唯恐承壓，因7月到8月為中資企業派息高峰期，料高達520億美元，在購滙壓力下而偏軟。不過，上半年人幣仍累升逾1%，在亞洲貨幣中，僅次於台幣為表現次佳。

工銀亞洲金融市場部總經理詹偉基回應本報查詢指，預計人民幣兑美元今年高低位分別為6.32及6.53；年底預期是6.43。

詹偉基剖析，中國人民銀行於6月1日宣布，自6月15日起，上調金融機構外滙存款準備金率2個百分點、至7%。按過去的經驗來看，盡管或可達致短暫貶值，可能減慢升值的效果，但人民幣往往未有因而停止升值。近期人民幣相對其他貨幣亦有升值趨勢，可是，從基本因素考慮，海外地區的經濟復甦動力不俗，人幣相對其他貨幣的升值趨勢或較難持續，因此仍維持今年的人民幣滙率6.43預測。

記者:曾桂芬 責任編輯:李勝君

