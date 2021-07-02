【大行點睇】麥格理重申李寧「跑贏大市」評級 目標價上調80%至108元

麥格理發表研究報告，重申李寧（02331）「跑贏大市」評級，目標價由60元大幅提升80%至108元，同時分別上調公司今、明兩年盈利預測43%及26%，預計2021至2025年期間收入年複合增長率可達約19%，料供應鏈方面的投資能隨著時間推動增長。

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該行預期，李寧在運動風潮中的勢頭強勁，與國際品牌相比少受地緣政治風險影響，短期會繼續受惠於中國網民杯葛國際運動用品品牌，以及內地消費者對國產品牌的偏好上升，行業獲得重新評級。該行料，李寧市佔率可進一步提升，估計由目前中單位數，升至2025年低雙位數；預期公司今財年的營業利潤率將超過20%，因利潤率恢復強於預期且比預期快。

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記者：郭秀慧