【電子消費券】WeChat Pay HK消費券優惠計劃 加碼四重賞

香港政府5000元消費券蓄勢待發，旗下四間指定儲值支付工具營運商亦分別推出各種優惠，吸引市民登記選用，當中 WeChat Pay HK公布一系列優惠詳情，市民成功登記使用WeChat Pay領取消費券，除了獲得政府$5000消費券，亦有由WeChat Pay HK推出的消費券加碼四重賞。

1. 每人拎HK$10,000優惠券

公司方面跟過百間商戶合作, 由2021年7月4日起至2022年1月31日期間推出優惠放題，用戶成功登記選用WeChat Pay HK領取消費券自動獲得活動參與資格。至於活動期間除了政府$5000消費券之外，人人獲得$10,000商戶禮遇及電子優惠券額外獎賞。

2. 日日有千抽：最高可抽HK$5,000加碼賞

由6月30日起至9月3日，將每日舉行大抽獎活動，所有成功登記選用WeChat Pay HK領取消費券的用戶在個人消費券派發之前，進入「一日有千抽」頁面將會自動獲得抽獎資格。每日更會抽出一位幸運兒獨得$5000加碼賞大獎，並設有其他金額的加碼賞。

另外，假若有用戶未有登記WeChat Pay HK領取消費券，亦可透過活動頁面試抽一次，而所有獲得的加碼賞將在用戶領取政府消費券後使用。

3. 邀請親友登記賞高達HK$5,000加碼賞

WeChat Pay HK早前已推出「邀請親友消費券齊齊加碼」活動，於5月28日至8月14日期間，用戶每邀請一名親友成功登記選用WeChat Pay HK領取消費券，即可獲$20 WeChat Pay HK加碼賞，最高可獲達$5000 WeChat Pay HK加碼賞。

4. 成功登記領消費劵獲取$30

WeChat Pay HK用戶成功登記選用WeChat Pay HK領取消費券即可獲取$30WeChat Pay HK加碼賞，而所獲得的加碼賞可於領取政府消費券後使用。

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責任編輯 : 陳子謙