【大行點睇】大摩指長城汽車旗下品牌訂單情況良好　大升其目標價56%

大摩發表報告指，長城汽車（02333）旗下「坦克300」訂單增長以及利潤率有望改善，長城汽車的長期增長前景更為明朗，上調AH股目標價56％至25元人民幣及25港元，H股評級由「減持」上調至「與大市同步」。報告指出，「坦克300」訂單增長情況亦預示坦克品牌成長強勁，未來幾年，「坦克700」等豐富的新車型陣容將打開產量增長空間，考慮到坦克品牌帶來的毛利擴張，將長城汽車2022年和2023年的收入預測分別上調11％和14％，而淨利潤預測亦分別升24％和37％。至於2021年預測數字則維持不變。

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