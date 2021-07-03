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【環法單車賽】女子舉標語釀集體炒車被捕 賽會不追究

環球社會熱點 10:05 2021/07/03

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上周六（6月26日）舉行的2021年環法單車賽發生大型「炒車」意外，一名手持標語的女觀眾闖入賽道範圍舉紙牌，導致車手閃避不及，釀成集體車禍事故。事件引發各界憤怒，女子及後自首，坦承自己行為愚蠢，並深感懊悔。環法單車賽賽會決定不起訴女子，稱應加強賽事安全措施，防範意外再次發生。

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環法單車賽（Tour de France ）第一站上周六（26日）開始，卻發生嚴重意外。一名穿黃色上衣、戴太陽眼鏡的女觀眾突然走入賽道範圍，手持以法文及德文寫成的標語「ALLEZ OPI-OMI」，意指「去吧，祖父與祖母」。後方車群閃避不及，最後釀成集體車禍意外，當時離終點只有約48公里。

女子事後不顧而去，但她周三（6月30日）決定自首。法國警方以「蓄意違反安全規定導致他人受傷」起訴女子，一旦罪成最高可判處1年監禁及1.3萬英鎊罰款。

布雷斯特（Brest） 檢察官Camille Miansoni 表示，該名30歲女子對行為深感懊悔及羞恥，但亦對傳媒大篇幅報導此事感到不安。

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不過，環法單車賽賽會發言人Fabrice Tiano周四（7月1日）表示，賽會決定放棄起訴女子，希望能盡快平息事件，淡化各界對該名環法單車支持者的憤怒。

賽事總監Christian Prudhomme亦向女子被捕表達擔憂，希望事件盡快冷卻，強調事件不應阻礙民眾前來欣賞賽事。他指安全問題交由賽會處理，會做好預防措施，更指「當觀眾來到環法單車賽道路時，應享受派對帶來的熱情」。

責任編輯：郭麗明

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