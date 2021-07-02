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【買樓理財】37年前花不到30萬置業　長情業主675萬沽綠楊新邨　帳面大賺逾22倍

股樓投資 19:06 2021/07/02

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買樓投資最緊要「揀啱地方」，屋苑附近配套、社區發展等對樓價影響甚大，荃灣綠楊新邨作為港鐵上蓋物業向來受買家歡迎，最近有業主將持貨37年的單位出售，帳面大賺22倍，升值力驚人。

利嘉閣鍾景安表示，綠楊新邨E座極低層3室，實用面積約451平方呎，採兩房間隔，外望荃灣天后廟花園。單位以675萬元沽出，實用呎價14,967元。據悉，原業主於1984年9月以約29.43萬元購入上述單位，持貨至今約37年，現轉手帳面獲利約645.57萬元，物業升值約22倍。

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鍾景安續指，綠楊新邨最低入場價由750萬元起。

資料顯示，綠楊新邨於1983年開始入伙，樓齡38年，共提供4,056伙，實用面積約445至582平方呎。屋苑位於荃灣站上蓋，交通方便，附近設多個大型商場，生活配套一應俱全。

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撰文 : 謝昕蕎

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