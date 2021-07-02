【加元定存】大行驟升加元短存1厘 最高息加至10厘

油價連升5季，加上市傳產油國就增產有拗撬，適逢英國、歐洲及泰國布吉等多國無視變種病毒惡化，再重啟旅遊，憧憬暑假出行旺季，對石油需求驟增，大行更料油價飈至過百美元，難怪中石油(00857)及中石化(00386)兩桶油今天(7月2日)頓成逆市奇葩。專家亦指，對有油元之稱的加元首當其惠，花旗在一眾商品貨幣中最睇好加元，料闖1.18新高。

此外，7月開局，外幣搶存戰即開打，4間大小行鬥發功，包括花旗把1個月加元定存兩厘息，由原本於本周三(6月30日)截止，剛延至9月底；其息率僅次於滙豐(HSBC)及中銀香港(02388)的2.3厘，而高踞同期3甲列。南商亦把7天年息8.5厘順延至8月底，恒生(00011)更進取，3招齊發：除了把優惠延至9月底，又把起存額從等值5萬港元、驟降至1萬港元；最進取是把7天年息勁加1厘至10厘，膺高息王(見表)。集友也把特惠息押後至9月底才屆滿。

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花旗看好加元 今年底見1.2長綫1.18

花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，在澳紐加商品貨幣中最睇好加元，料加元兑美元今年底見1.2，長綫預測1.18。而澳元兌美元未來6圣12個月預測為0.79，長綫預測為0.76。

黃栢寧解釋，該行最近已上調2021年及2022年油價預測，預期今年第4季前布蘭特期油見85美元。且上調2021年布蘭特期油預測4美元、至每桶72美元，2022年預測上調8美元至67美元。

而非美貨幣走向亦取决於美息及美元走向，黃栢寧補充對美元的最新看法，他說，即使近期導致美國通脹升溫的大部分因素，或只屬短暫，但預期核心通脹高於2%目標水平或持續至2022年。所以維持聯儲局於9月宣布縮減買債，最快今年底實施；2022年底加息的預測。且對美滙指數3個月預測為89.36，6至12個月預測為92.65，長綫預測為93.47。

談及商品貨幣，澳洲將於下周二(7月6日)議息，黃栢寧認為，現階段澳洲央行要刪除有關2024年初加息的息率前景指引內容，或太過鷹派，料可能待大型資產購買計劃完結，才暗示加息。

黃栢寧又說，第3季最看好加元，皆因聯儲局的鷹派立場，或令加拿大央行跟隨的風險增加。事實上，加拿大央行已經開始縮減買債，該行預計，與22年10月基本預測首次加息相比，有風險可能令當局更早加息。

加央行將於7月14日議息，黃栢寧預計，其他主要央行、如歐洲及日本央行，可能會在疫情之後，繼續實施量化寬鬆計劃。

記者:曾桂芬 責任編輯:李勝君