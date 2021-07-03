【佛州塌樓】善心商人提供免費住宿 免居民流離失所

美國佛羅里達州一棟12層高公寓大廈上周倒塌，導致最少18人死亡。一名渡假物業租借公司老闆因曾經歷911事件，知道公寓居民將面對流離失所困境，與員工協商後，決定為公寓大廈倖存者及失蹤者家屬提供1個月免費住宿。

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Sextant Stays是一間總部位於邁阿密（Miami）的渡假物業租用公司，由現年31歲的土生土長紐約人金斯赫奧瓦尼（Andreas King-Geovanis）經營。金斯赫奧瓦尼在911事件發生是仍是小孩，和家人居住在受襲的世界貿易中心（World Trade Center）附近。

住宿情況

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當金斯赫奧瓦尼悉公寓大廈倒塌消息後，當年的經歷令他預見居民將面對的難題。金斯赫奧瓦尼表示，不理解為何有人居住的大樓會突然倒塌，但看到事故照片時，便明白事情的嚴重性，大樓居民將面臨一場悲劇。

金斯赫奧瓦尼隨即召集165名員工，決定為倖存者及失蹤者家屬提供1個月免費住宿。若想在當地租屋，租戶需提早準備3個月租金，而公司希望利用免費住宿的1個月時間，幫助居民尋覓新居所。

他和團隊在48小時內為一棟原定於8月開放的公寓大樓，配置床鋪、Wi-Fi及藝術裝飾品，方便大樓受災居民入住。據悉，金斯赫奧瓦尼於社交媒體上發布消息後，已有15戶家庭入住。

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邁阿密戴德縣（Miami-Dade County）縣長卡瓦（Daniella Levine Cava）表示，美國紅十字會、縣內社會服務機構、猶太人及其他組織等，亦有為大廈居民提供住所及其他支援。

責任編輯：李俊儀