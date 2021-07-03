【英國王室】戴安娜雕像身邊小孩 點解唔係威廉哈里？

▲ 戴安娜雕像旁邊的小孩並非威廉哈里，也引起外界好奇。

哈里王子於專訪大談英國王室内幕後，被指與哥哥威廉王子等英國王室成員關係轉差。威廉及哈里周四（1日）終於再次聚首，在亡母戴安娜60歲生忌當日，為戴安娜雕像揭幕。戴安娜雕像旁邊的小孩，卻非威廉或哈里，這一點引起外界好奇。

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哈里（Prince Harry）與威廉（Prince William）周四現身肯辛頓宮（Kensington Palace），為戴安娜（Princess Diana）的雕像揭幕。

從照片上可見，戴安娜的雕像旁邊有3個小孩圍繞著她，但當中不包括戴安娜的2名兒子威廉及哈里。

戴妃雕像揭幕詳情

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肯辛頓宮解釋，戴安娜生前透過她作為人道主義事業大使的角色獲得自信，雕像身旁3個小孩，象徵戴安娜生前的「跨世代及全球性影響」（universial and generational impact），也希望表達出她的性格和有同情心的一面。

威廉及哈里則於聲明中表示，亡母戴安娜有著愛、力量和勇氣，這些品格讓她成為推動全球向善的力量，並影響無數人的生命。

戴安娜雕像由雕塑家蘭金-布羅德利（Ian Rank-Broadley）打造。戴安娜雕像有3個小孩圍繞著，蘭金-布羅德利稱他希望捕捉戴安娜充滿溫暖和慈悲的一面，同時展示戴安娜對數代人的影響。

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戴安娜生前積極參與慈善事業，一生共贊助過百個慈善機構。她曾身體力行參與多項慈善工作和關注人權的活動，包括反地雷運動與關注愛滋病患。

戴妃生前的慈善工作

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戴安娜1987年在倫敦一間醫院探訪愛滋病患者時，更與其中一名患者握手及親切交談，試圖改變當時外界對愛滋病可透過握手等接觸方式傳播的錯誤印象。

戴安娜更與多個主要服務兒童的慈善機構密切合作，包括兒童醫院和支援青年露宿者的機構。戴安娜的雕像旁邊有3個小孩圍繞著她，正正與她生前積極關懷兒童的慈善工作互相呼應。

責任編輯：鄭錦玲