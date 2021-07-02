【小米股價】小米向3904名員工授出股份獎勵 涉逾7000萬股

▲ 小米向3904名員工授出股份獎勵，涉逾7000萬股。

小米 （01810） 披露，根據股份獎勵計劃授出獎勵，向集團3904名員工，總共授予7023萬股股票，相當於公司已發行股份總數約0.28%。小米稱，集團優秀青年工程師、應屆生、團隊核心崗位的優秀員工、年度技術大獎的優秀工程師都獲得了相應的股權激勵。

在上述員工當中，約700名優秀青年工程師，入選了小米最新的人才激勵項目「青年工程師激勵計劃」，將獲得總計1604.2萬股的股票。

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青年工程師激勵計劃由小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍親自牽頭。從手機和互聯網等業務部門切入，共有近700名優秀青年工程師入選首批名單，他們主要是研发工程師、測試、產品經理、設計師等，來自芯片研发、機器學習與算法、軟硬件開发、雲計算、系統架構、圖像處理、材料工藝、操作系統、影像調教、交互設計等一線的前沿崗位，其中最小的入選員工24歲。

小米表示，後續會將該激勵計劃推廣至整個集團，面向全公司所有青年工程師，作為人才激勵的長期項目持續進行下去。

小米今日收報26.2元，跌3%，成交35億元。以今日收市價計算，該批股份價值18.4億元。

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編輯：陳健婷