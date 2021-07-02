【電動車】倫敦的士廠推電動露營車　料年底在全球公開發售

▲ LEVC日前宣布推出一款名為e-Camper的電動露營車，配合充電使用，較傳統露營車環保。( LEVC官方照片 )

電動車成大趨勢，不少汽車製造商陸續宣布以生產電動車代替傳統燃油車。吉利汽車旗下的倫敦電動汽車公司（London Electric Vehicle Company，LEVC）為倫敦的士的生產商。該企於早前成功轉型成新能源品牌，最近更決定投入露營車市場。 它日前宣布推出一款名為e-Camper的電動露營車，配合充電使用，較傳統露營車環保。

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該企指，此款新型露營車以旗下VN5廂型車為基礎，使用相同的動力系統，由摩打及燃油動力系統組合而成。它以引擎發電，當中前置摩打則由電池驅動。其續航距離約97公里，但當電源耗盡後便會由Volvo的三汽缸1.5L引擎發電，令整個續航距離大增至約483公里。該企表示，以引擎發電使是加油的速度較充電快，更具有更佳的能源轉換效率。

該露營車的設計意念源於VN5車型，故其外觀上保留 VN5 車型原有的設計。當中新增了後側窗及彈出式車頂，方便用戶於戶外露營。該露營車擁有車頂可升高的設計，最多可容納4人住在裡面，其中兩人可睡在升高的車頂空間內，而另外兩人則可睡在攤平的後座。它的設備眾多，當中包括了電磁爐、洗碗槽、摺枱和可以180 度旋轉的前座座椅等。

其後艙空間裏設有一個可化身成雙人床的雙人座床椅，減少了床架所佔的面積，擴大空間感 。當中更設置了衣櫃，為用戶提供收納空間，整體配置跟Mercedes-Benz V220d Marco Polo露營車相似。其可180度旋轉的前座座椅及車內配備的多功能折疊桌子，可讓車艙空間搖身一變成行動客廳。

該企續稱，這款露營車可以在有充電基礎設施的地方配合充電使用以實現零排放駕駛。同時，它預計e-Camper將會在今年年底前於歐洲和埃及正式發售，售價由 73,000 英鎊起（約78萬港元）。

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責任編輯：陳泳如