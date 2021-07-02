【Tesla】Tesla Model S Plaid於美國發生起火意外　當局現正調查原因

▲ 美國車主在駕駛Model S Plaid途中，突然發覺車尾冒煙，在離開汽車後，汽車開始不斷起火燃燒。

美國電動車廠Tesla於上月正式交付Model S Plaid電動車，最近卻發生一宗汽車起火意外。外媒報道指，美國有車主在駕駛Model S Plaid途中，突然發覺車尾冒煙，在他離開汽車後，汽車開始不斷燃燒，幸好事件沒有造成任何傷亡。

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目前Model S Plaid為Tesla旗下的旗艦高階車型，其行政總裁Elon Musk曾於4月份時表示，在開發過程中遇到比預期更多的挑戰，為確保Model S和X的電池安全，需要更多時間進行開發。

最近就有外媒報道，有車主在美國賓夕凡尼亞州（Pennsylvania）駕駛時，突然留意到汽車尾部冒煙，他更無法解鎖及打開車門，後來電子車門系統失靈後才成功下車。當車主離開車輛後，汽車開始移動並燃燒，當地消防員花了3小時才熄滅大火。

消防員表示，現已將燒焦的Model S Plaid移放至安全地方。另外消防局也聯絡了Tesla官方，以協助調查起火原因。

責任編輯：李寶如





