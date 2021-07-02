【創新科技】美時落戶科學園產MRI設備 降低生產成本 望長遠能普及化

MRI能清晰顯示骨骼、軟組織，經常應用在腦部、脊椎神經、關節、心臟、腹部內臟及血管等檢查，同時有助診斷癌症腫瘤，例如腫瘤位置、分期，以及監測治療前後的變化等。但全球仍有約一半人口未能接受MRI掃描，而費用高昂是當中的一大因素。高端醫療診斷設備研發及製造企業美時醫療落戶科學園，望能藉原創技術，降低MRI儀器的生產成本。美時醫療創始人兼董事長馬啟元更希望，未來市民能以「5杯咖啡」的價錢可做一次MRI掃描，令MRI掃描變得普及化。

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馬啟元表示，公司研發的產品配以尖端鏡頭技術，可將影像清晰度改善200至300%，而掃描時間由要1小時縮短至現時10分鐘便可做到，節省成本及時間，再使用人工智能協助醫護讀片，再進一步把時間縮短，期望「5杯咖啡」的價錢可以為市民進行一次掃描。「5杯咖啡」的概念主要參考了印尼及發展國家如埃塞俄比亞或中非，現時約150至200美元，美時醫療的目標是將照MRI的成本大幅降低，低至5杯咖啡價錢 ，即40至50美元左右。

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美時醫療除了擁有原創技術，亦有100多項專利，而研發團隊由香港大學、哈佛醫學院、美國哥倫比亞大學等國際級的大學組成，現時公司以香港作為總部和重要科研基地及兒科研發，另外，美時醫療在中國、美國、新加坡、印度等地區設有銷售公司，而其產品已於全球15個國家及地區應用。美時醫療高級副總裁莊新耀表示公司近年來有少許成就，獲得私營醫院銷售量和寵物MRI市場佔有率第一名。目前，美時醫療的掃瞄乳腺專用機約為100萬美元，售價約為傳統機八成左右，公司未來會與醫療集團合作，在港開設5家影像中心，目標收費為2000至3000港元，較傳統收費便宜1000至2000元。

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責任編輯：羅浩濂