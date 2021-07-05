【樓市熱話】兩女生以高於市價 $1000 全額支付租一年 網民：應租給兩夫婦

業主往往很怕遇上麻煩租客，即使交得起租，但經常不準時交租，真是有點麻煩，如果租客是內地人，那你會如何做？近日有網民於網上討論區發文詢問，應不應該租屋給內地女生。

樓主以二手購入房子，沒有裝修。據悉，內地人只是看相片就租，並以高於市價 $1000 全額支付租一年。地產經紀說：「她們還沒來香港，等她們隔離完先見面再安排簽約。」

按圖了更多，樓主經歷：

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【租樓理財】租客福音來了 老外離港致租賃需求跌 彭博：今年住宅租金或跌一成【下一頁】

此帖文一出，引來不少網民回應，大多數網民不建議樓主租樓給內地學生，因為他們把房子弄得很污糟，有人分享了經歷，「內地女生的衛生常識很差，污糟邋遢，不清潔廁所又不洗碗，她們租完後的地台企缸去水位塞了，廚房檯面發霉，在屋內食麻辣東西弄到那些味道入了牆身，還要不準時交租，再裝修都不知道花多少錢。」

更有人把照片發出來以證明內地人如何把房子弄骯髒，並表示：「六年前租給內地男生，租完後要再花十萬元裝修給家人住，以後再沒有租給別人。另一間房還恐怖，全幅牆發霉。你自己看看我當時影的照片，就知道應不應該租給她們。」

另有網民建議樓主如果要租一定要租給家庭，「有仔女的話就最好，因為學生或年輕人很多時候都會弄到屋子很污糟。」但有人建議應租給兩夫婦，最好沒有小朋友或沒有寵物。還有人附和表示：「租給本地人好一點，因為你追究其責任都容易一點。當她們返回內地，你已經很難找到她們了。」

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責任編輯：陳頌潔