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【疫市營商】疫下難請人　美國餐飲業改用自助落單省人手

商業 19:00 2021/07/02

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美國勞動市場人手短缺，有部分餐飲業改為採用自助落單模式。（法新社圖片）

隨著疫情靠穩，經濟漸漸步向復甦，美國勞動市場人手短缺。企業招聘困難的情況已持續一段時間，有部分餐飲業改為採用自助落單模式，以自動化應對勞動力不足的困境。

【遙距辦公】零售業也可遙距辦公?　Apple門店員工可在家遠程處理後勤工作

Business Insider引述一份最新調查顯示，只有10%的求職者急於尋找工作。憂慮疫情、照顧子女、失業救濟金增加等，各項因素令求職者的就業意欲不算強勁。餐飲、酒店業人手短缺的情況尤其嚴重。

無計可施之下，餐飲業唯有採用自動化技術，希望可削減人力需求。報道指，例如麥當勞已經在芝加哥的10個地點測試自動Drive-thru服務、Dave & Buster's亦計畫擴大無接觸點餐服務。

使用自動化科技的企業，通常只需投入一筆過的投資，既可節省員工成本、提升效率，又可應對勞動人口不足的挑戰。報道指，餐飲業邁向自動化以來，生產力在今年首3個月內，提升5.4%，是20多年來最顯著的增長。

雖然自動代對低技術職位帶來威脅，恐會取代人手，但經濟學家Noah Smith 認為自動化將會令就業質素提升。此有助勞動人口向上流動，開發新技能，令工作收入增加。他又舉例工業革命、互聯網等重要改革，亦未有減少市場上的職位，反而是令工作崗位流動。

【汽車需求】汽車需求反彈　豐田第二季美國銷量超越GM

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責任編輯：葉泳珊

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