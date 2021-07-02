【美國加息】IMF上調美國經濟增長預期　料最快於明年底加息

鑒於美國就業及經濟復甦強勁，國際貨幣基金組織（IMF）於本周四（7月1日）大幅調高了美國今年兩年的經濟增長預期，將今年經濟增速由4.6%上調至7%，明年則由3.5%上調至4.9%。IMF認為，聯儲局將從明年上半年開始逐步縮減資產購買計劃，並於明年年底或2023年初開始加息。

在政府持續擴大支出下，IMF認為美國通脹將高于2%長期平均目標的水平，預計個人消費支出（PCE）價格指數最高可見4.3%，惟高通脹屬暫時性，到明年年底將回落至2.5%，不過仍高於聯儲局目標。下周四（7月8日）聯邦公開市場委員會將公布6月議息會議記錄，投資者可從中了解局方貨幣政策的最新動向。

本周五（7月2日）美國公布6月就業數據強勁，6月非農就業職位新增85萬個，遠勝預期的72萬個；平均時薪則按年增3.6%，符合市場預期；唯有失業率錄得5.9%，高於預期的5.6%。

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编辑：李勝男