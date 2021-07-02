【大宗商品】OPEC+增產協議未定　國際油價年內升逾5成

受到經濟活動復甦帶動，石油需求不斷增長，國際油價今年來已經累升逾半，兼創逾兩年半來新高。需求推動之下，石油出口國組織與其盟友（合稱OPEC+）於本周四（7月1日）就增產一事進行討論，但會後未有達成最終協議。

去年3月新冠疫情期間，全球石油需求銳減，OPEC+於過去一年進行史無前例的大規模減產。如今隨著經濟活動復甦，OPEC+正尋求於今年下半年逐步增產，據悉計劃在8月至12月期間每月增產40萬桶，同時建議將減產協議延續到明年年底。據外媒報道，沙特阿拉伯與俄羅斯正致力於達成共識，但因阿聯酋提出反對意見，因此增產協議懸而未決。

油價有望破百？

受增產相關消息帶動，倫敦布蘭特期油與紐約期油本周雙雙站上75美元，年內升幅皆超過55%。截至本周五（7月2日）下午18時，9月布油期貨每桶報75.76美元，微跌0.1%；8月紐油期貨則回落至每桶75.19美元。投行高盛早前預計，油價將於今年第三季度升穿每桶80美元，美國銀行更加看好油價的潛在升幅，該行稱大量被壓抑的石油需求即將釋放，料布蘭特期油明年有望升至每桶100美元。

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编辑：李勝男