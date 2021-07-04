​重男輕女的傳統思想根深蒂固，現今社會仍有不少父母抱持這樣的態度，近日就有網民在討論區訴苦，指家人​重男輕女，自己月付近一半人工做家用也被嫌少，又揚言若她付不起家用，要不只包她一餐，要不她搬出去住。但收入比她多一倍的弟弟卻是喜歡就付，想給多少就多少。

事主經歷：

























【網民熱話】妹妹30多歲 帶上男友和他媽媽一起「做節」 但從未主動付款 令家姐「條氣好唔順」 【下一頁】

帖文一出，引來網民熱議，有網民就建議事主沒有能力搬出去的話還是「當交租」，「3800當交租，不要抱有這麼多期望就不會失望，外面的確租床位都不止3800，現實沒有錢就要低頭」、「你家人也很絕情，給不到家用就扣一餐」、「 你家人認為錢比你重要，我寧願租劏房，找到高人工就搬，加油」、「給$3800包一餐？租金加燈油火蠟都不止吧！」、「如果我家人這麼絕情，我寧願搬出去住小一點的房間，不一定是劏房，五千可以找到分租房。」

但亦有網民認為$3,800家用實在太少，「$3800包水電煤住屋，還有飯吃，你覺得夠？你爸媽在補貼你了！」、「出來工作了十多年都只是給3800，還要在家住和吃飯，加上你屋企人計較，這筆錢真是好少，外面一個床位都不只這個價。你要說你人工多少、必需的開支要多大才計到你給家用的錢合不合理，還有根本不需要跟弟弟比，他不問你拿就可以」、「十多年前$3000的價值是大過今天的$3800好多，計算通脹後今天的$3800買到的東西真是很少」、「如果工作了十多年，薪金過一萬五，給三千多元，真是少了點。」

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責任編輯：黃苑筠