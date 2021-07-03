【Bitcoin】加拿大車企推「加密貨幣挖礦電動車」　預計最快2023年交付

加密貨幣「挖礦」近月成為熱門話題，加拿大電動車企Daymak宣佈，擬在旗下車型「Spiritus Deluxe」推出世上首款整合挖礦軟硬件的電動汽車，預計最快可於2023年交付。公司聲稱，若車主把車輛停在日照充足的地方，或正進行充電，即可開始「挖礦」。

拜登稱未來是屬於電動車產業，詳見﹕【下一頁】

Daymak網站資料顯示，公司計劃於今年9月公開首個版本的Spiritus原型，並於明年5月公開第二版本的原型，預計最快2023年9月可交付Spiritus Deluxe首批車輛。

圖看Spiritus Deluxe概念圖及相關規格﹕

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Daymak計劃，Spiritus Deluxe將可以挖比特幣、以太坊及狗狗幣。在Daymak的構想中，Spiritus Deluxe配置太陽能充電版，並將同時搭載電子錢包Nebula Wallet，令用戶無需在自行組裝礦機的情況下，只需使用車內的互動介面，便可簡單「挖礦」。

Spiritus Deluxe續航里程依規格約介乎180至290公里，電動車的電池容量為36 kWh，目前開放預訂，定價為19,999美元（約15.5萬港元），截至周五（2日）晚上，目前網站界面顯示，預訂Spiritus Deluxe的數量為4483輛。

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編輯﹕賴奕羚