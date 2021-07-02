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【買樓理財】元朗平價複式單位　可申請九成按揭　外區首置客花760萬入市

股樓投資 19:11 2021/07/02

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複式戶供應不多，而且物以罕為貴，但近期市場剛錄一宗元朗複式戶成交，成交價僅760萬元，由於樓價低於800萬元，理論上受惠新按保計劃，可承造九成按揭，換言之，首期開支僅76萬元。 

美聯物業馮根明說，元朗名御高層C室，實用面積738平方呎，三房間隔，享開揚市景，原叫價790萬元放盤，並吸引外區首置客洽購，經議價後終以760萬元易手，實用呎價約10,298元。 

代理續說，名御全幢採用複式單位設計，樓齡不高，放盤向來不多，由於客人鍾情單位景觀，加上鄰近環境舒適，故考慮不久即決定承接。資料顯示，原業主於2013年7月以約540萬元購入上址，持貨近8年，現帳面獲利約220萬元，物業期間升值約40.7%。

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撰文 : 黃卓賢

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