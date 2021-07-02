▲ 【ESG】基滙資本執行合夥人吳燕安獲選為PERE十大最具影響力女性

基滙資本執行合夥人、全球資本市場主管及另類資產投資聯席主席吳燕安獲選為PERE十大最具影響力女性之一。該獎項旨在表彰全球私募市場中最具影響力的女性。獎項的跨資產界別名單旨在表彰過去12個月內具影響力、前瞻性和成就卓越的女性。

吳燕安同時出任中電控股 （00002） 獨立非執行董事，以及其財務及一般事務委員會和可持續發展委員會成員。她為基滙資本多個項目制定了環境、社會及管治（ESG）政策，並支持履行各項目的企業社會責任，例如民坊項目及其他國際和當地慈善機構的項目。她亦積極倡議在物業採用綠色措施及創新技術，以減少碳足跡和能源消耗。

她率領基滙資本的資本市場團隊，於2019年12月成功為旗下迄今規模最大的基金房地產基金VI（Gateway Real Estate Fund VI）募集資金，總額達目標上限22億美元，並額外募得8億美元的承諾共同投資。該基金在2020年PERE全球獎項評選中獲「年度亞洲最佳資金募集」大獎。另外，在2020年新冠疫情期間，吳燕安完成了兩項總額合共9.02億美元的募資。

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