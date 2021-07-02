【馬來西亞疫情】防疫措施再升級 實施封城宵禁

馬來西亞早前已實施封城，但新冠肺炎疫情始終未見緩和。當地政府周四宣布，自周六起在經濟重鎮雪蘭莪州及首都吉隆坡部分地區，執行為期兩周的更嚴厲封城措施，包括於晚上8點後實施宵禁，每戶只限一人外出購買生活用品及外出範圍限制等。

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馬來西亞國防部長雅各布（Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob）周四（1日）表示，雪蘭莪州（Selangor）每日平均錄得1,800宗至1,900宗新冠肺炎確診，吉隆坡（Kuala Lumpur）日均錄得約600至1,000宗確診，反映當地疫情持續嚴峻。

雅各布指，雪蘭莪州有34個分區及吉隆坡14個地區，每10萬名居民錄得逾12.1宗的新冠確診案例，決定實施加強行動管制令（EMCO），執行更嚴格的封城措施。

措施包括晚上8點後實施宵禁，居民需接受新冠病毒檢測、限制每戶只准一人外出購買生活用品，出行範圍不得超過10公里。此外，除生產食品、口罩及藥物的工廠外，所有工廠都需強制關閉、進出封城地區的道路亦被封鎖，出入口都有警察駐守。

足以對抗變種病毒 效用維持最少8個月 【下一頁】

馬來西亞自6月1日實施封城，並於周一（6月28日）宣布無限期延長封城，直至當地每日新增病例回落至4,000宗才會放寬。但自周二（6月29日）以來，馬來西亞日均新增逾6,000宗確診。當地周四（1日）新增6,988確診，84名患者死亡。

馬來西亞慕尤丁（Muhyiddin Yassin）早前曾為解封設訂路線圖及條件，除了每日確診數字外，疫苗接種比率及新冠相關的深切治療部床位使用率都要達標，才會進入下階段。完成疫苗接種的人口比率需達致10%才算達標，但周三（6月30日）為止僅得7.2%人完成接種。

責任編輯：郭麗明